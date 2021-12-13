Усик назвав місто, де мріє провести наступний бій
Джерело:ютуб-канал Fight Hype
Олександр Усик офіційно не отримав свого наступного суперника. Поки український боксер заговорив про омріяне місто для проведення поєдинку.
Усик: Я не знаю, з ким битися далі
Боксер хотів би привезти шоу у рідну країну. Олександр Усик хоче провести наступний бій на очах українських фанатів.
Дивіться також Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео
Якби все залежало лише від Усика, то Олександр відбоксував на стадіоні у Києві. Боксер хотів би потішити свою публіку. Однак місце для проведення поєдинку відбирають за тим, де до нього буде прикута найбільша цікавість, де можна буде заробити якомога більше грошей.
Я не знаю, з ким битися далі. Я думаю, що все відбуватиметься там, де більше буде грошей, бо це бізнес. Зрозуміло, що від нас дуже багато залежить, але все крутиться, люди вкладають гроші,
– заявив український боксер.
Про бій на НСК "Олімпійський" Усик заговорив ще після першої зустрічі з Ентоні Джошуа. Олександр зазначив, що хоче провести реванш з британцем та своїй території. Ентоні теж не проти такої ідеї українця.
Усик поб'ється з Джошуа
- Тайсон Ф'юрі офіційно отримав свого обов'язкового наступного суперника. Ним став Ділліан Уайт. Тому усі слова про бій Ф'юрі Усик залишились лише чутками.
- Ще після першого бою Джошуа активував опцію реваншу з українцем. Олександр не проти вдруге вийти на ринг проти суперника з Великої Британії.
- Інтернетом поширювалась інформація, що начебто Джошуа не проти відтермінувати бій з Усиком заради поєдинку українця з іншим британцем Ф'юрі. Він готовий був взяти 40 мільйонів доларів та відійти убік. Але тепер третього боксера у протистояння Усика та Джошуа вже немає.