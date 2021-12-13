Усик назвав місто, де мріє провести наступний бій

Олександр Усик офіційно не отримав свого наступного суперника. Поки український боксер заговорив про омріяне місто для проведення поєдинку.

Усик: Я не знаю, з ким битися далі

Боксер хотів би привезти шоу у рідну країну. Олександр Усик хоче провести наступний бій на очах українських фанатів.

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Якби все залежало лише від Усика, то Олександр відбоксував на стадіоні у Києві. Боксер хотів би потішити свою публіку. Однак місце для проведення поєдинку відбирають за тим, де до нього буде прикута найбільша цікавість, де можна буде заробити якомога більше грошей.

Я не знаю, з ким битися далі. Я думаю, що все відбуватиметься там, де більше буде грошей, бо це бізнес. Зрозуміло, що від нас дуже багато залежить, але все крутиться, люди вкладають гроші,

– заявив український боксер.

Про бій на НСК "Олімпійський" Усик заговорив ще після першої зустрічі з Ентоні Джошуа. Олександр зазначив, що хоче провести реванш з британцем та своїй території. Ентоні теж не проти такої ідеї українця.

Усик поб'ється з Джошуа