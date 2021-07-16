Пропонував більше грошей: Усик намагався відмовити Берінчика від бою з Лобовим
16 липня 2021 , 16:41Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Джентельмени"
Вже 24 липня Денис Берінчик проведе бій на голих кулаках проти колишнього бійця UFC Артема Лобова. Олександр Усик намагався відмовити свого друга від цієї затії.
Усик навіть пропонував заплатити в два рази більше, ніж Денису пообіцяли організатори бою.
До слова Берінчик – Лобов: стартував продаж квитків на бій – ціна
"Каже: "От скільки тобі дають? Даю в два рази більше, але зупинися. Ось прям зараз беру і зупиняю тебе". Я кажу: "Сань, ти вибач. Зараз у мене є вудка. Я хочу зловити. А ти мені зараз даєш рибу. Вибач, я не можу так просто взяти гроші. Ну як?" – розповів Берінчик.
Що відомо про бій Берінчик – Лобов
- Денис Берінчик та ірландський росіянин Артем Лобов 24 липня проведуть бій на голих кулаках. Поєдинок відбудеться 24 липня у Палаці спорту в Києві.
- Поєдинок мав відбутися 19 червня, однак був перенесений через травму Берінчика.
- Попередній бій Берінчик провів 21 березня за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.