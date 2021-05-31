Бій відбудеться у Києві

Ліга кулачних боїв Mahatch оголосила про старт продажу квитків на бій Берінчика з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим.

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Ціна на квитки варіюється від 600 до 3000 гривень.