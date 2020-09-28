Непереможний український боксер Олександр Усик вже встиг стати проблемою для британських боксерів Тайсона Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Через Усика володар титулу WBC Ф'юрі й чемпіон світу WBO, WBA, IBF Джошуа не можуть визначити сильнішого.

Команда Ф'юрі проти бою Усик – Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Ф'юрі, висловив думку, що бажання Усика битися за пояс WBO не повинне перешкодити організації бою між Тайсоном та Ентоні Джошуа. Про це повідомляє Boxing Scene.

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33-річний Усик – офіційний претендент по лінії WBO. У випадку перемоги над Дереком Чісорою 31-го жовтня українець повинен битися за титул.

Втім, Боб Арум вважає, що бій між Ф'юрі та Джошуа має відбутися перед тим, як свій шанс отримає українець.

Якщо Ентоні Джошуа переможе Пулєва, а Тайсон знову переможе Уайлдера, ми хочемо провести бій Джошуа – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Усик – обов'язковий претендент, але ми не можемо дозволити цьому стояти на нашому шляху,

– сказав Арум.

У Джошуа не хочуть давати бій Усику

Едді Хірн, промоутер Джошуа, назвав дві умови, які дозволять Усику зустрітися з Джошуа. За словами промоутера, поєдинок між українцем та британцем відбудеться, якщо Ф'юрі отримає травму, або переговори зірвуться.

Також у команді Джошуа надіються на поразку Олександра в поєдинку з Чісорою.

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Позиція команди Усика незмінна: в українця хочуть бій за титул WBO проти Джошуа або іншого боксера.

Усик погодився, щоб бій за титул WBO відтермінували й Джошуа зміг провести захист поясу IBF. Якщо Ентоні вдруге відмовиться від обов'язкового захисту, пояс WBO можуть оголосити вакантним.

Поєдинки між Ф'юрі і Джошуа повинні відбутися у 2021. Боксери підписали контракти.