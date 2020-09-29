Український боксер Олександр Усик після поєдинку з Дереком Чісорою (31 жовтня) хоче використати право битися за титул чемпіона світу за версією WBO. У команді непереможного українця розповіли, чи зустрінеться Усик з чинним володарем поясу WBO Ентоні Джошуа.

Олександр Красюк, глава промоутерської компанії K2 Promotions, з якою співпрацює Усик, розповів про можливості бою українця проти володаря поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа. Про це повідомляє mybettingsites.

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Усик – не обов'язковий суперник для Джошуа

Красюк пояснив, що Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Водночас суперником українця не обов'язково повинен бути Джошуа.

У команді Усика розуміють, що бій Ентоні з Тайсоном Ф'юрі більш привабливий для боксерської спільноти.

"Багато хто хотів би побачити бій Усика і Джошуа, особливо вболівальники з України, а й з усього світу. Але бій Ф'юрі – Джошуа чекають набагато більше, тому що це два британських хлопці, два супертяжа. Є шанс, що вони будуть битися за статус безперечного чемпіона. Це буде вишенька на торті", – сказав Красюк.

Менеджер Усика висловив переконання, що Джошуа використає шанс провести бій з Ф'юрі, якщо така нагода буде.

Джошуа повинен звільнити титул WBO

Після того, як Джошуа в грудні 2019 року переміг Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули, WBO та IBF зобов'язали його провести захисти титулів.

По лінії WBO суперником Джошуа є Усик, а IBF – Кубрат Пулєв. Красюк нагадав про усну домовленість з командою Джошуа, що той зустрінеться з Усиком після бою з Пулєвим.

Ми домовлялися, що як тільки Джошуа поб'ється з Пулєвим і переможе, йому доведеться битися з Усиком. Ми домовилися про це усно, коли дозволили бою Джошуа – Пулєв відбутися. Але також Джошуа може вибрати Ф'юрі на наступний бій, але тоді він повинен звільнити титул WBO. Бій Ентоні і Тайсона не може пройти з ним,

– переконаний Красюк.

Втім, менеджер Усика вважає, що вкрай рано будувати плани, адже Джошуа та Ф'юрі потрібно виграти свої наступні поєдинки.

"Все може статися. У бою Ф'юрі й Уайлдера може перемогти Уайлдер, а якщо це трапиться, то бій Джошуа – Ф'юрі стане неактуальним. Все нестабільно, і будувати плани зараз – нерозумно", – підсумував Красюк.

Усик дебютував у суперважкій вазі у жовтні 2019 року, здолавши Чазза Візерспуна. Наступний бій українця має відбутися 31-го жовтня проти Дерека Чісори.