Український боксер Редкач проведе бій з ексчемпіоном світу Бронером
Епатажний український боксер Іван Редкач невдовзі може провести бій з колишнім чемпіоном світу. Ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер анонсував поєдинок з українцем.
Про бій з Редкачем 31-річний Бронер повідомив у своєму інстаграмі. Він написав, що в наступному бою поб'ється проти українського напівсередньоваговика Редкача.
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У своєму наступному бою я нокаутую цю су#у. О Боже, ви знаєте, що я без поняття, як його звуть,
– написав Бронер.
Бронер купився на провокації Редкача?
Українець неодноразово звертався до Бронера. Спочатку Іван шукав охочих побачити, як він "надиратиме" Едріену зад.
Пізніше українець говорив, що не може дочекатися поєдинку з ним.
Поки дата та місце поєдинку не повідомляються.
Що відомо про Бронера?Американець провів 38 поєдинків. У його активі 33 перемоги (24 нокаутом). Чотири бої Бронер програв рішенням суддів. Бронер – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях: друга напівлегка (WBO, 2011-2012), легка (WBC, 2012-2014), перша напівсередня (WBA, 2015-2016), напівсередня (WBA, 2013).
Відповідь Редкача
34-річний українець за словом у кишеню не полізе. У своєму інстаграмі Іван відповів на заяву Бронера.
Він пообіцяв, що змусить американця відповісти за свої слова.
"Я змушу тебе відповідати за кожне слово в ринзі, засранець", – написав Іван.
Скриншот
Попередній бій Редкач провів 26-го січня. У поєдинку за право битися з чемпіоном WBC Іван програв Денні Гарсії.