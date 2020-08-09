Епатажний український боксер Іван Редкач невдовзі може провести бій з колишнім чемпіоном світу. Ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер анонсував поєдинок з українцем.

Про бій з Редкачем 31-річний Бронер повідомив у своєму інстаграмі. Він написав, що в наступному бою поб'ється проти українського напівсередньоваговика Редкача.

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У своєму наступному бою я нокаутую цю су#у. О Боже, ви знаєте, що я без поняття, як його звуть,

– написав Бронер.

Бронер купився на провокації Редкача?

Українець неодноразово звертався до Бронера. Спочатку Іван шукав охочих побачити, як він "надиратиме" Едріену зад.

Пізніше українець говорив, що не може дочекатися поєдинку з ним.

Поки дата та місце поєдинку не повідомляються.

Що відомо про Бронера? Американець провів 38 поєдинків. У його активі 33 перемоги (24 нокаутом). Чотири бої Бронер програв рішенням суддів. Бронер – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях: друга напівлегка (WBO, 2011-2012), легка (WBC, 2012-2014), перша напівсередня (WBA, 2015-2016), напівсередня (WBA, 2013).

Відповідь Редкача

34-річний українець за словом у кишеню не полізе. У своєму інстаграмі Іван відповів на заяву Бронера.

Він пообіцяв, що змусить американця відповісти за свої слова.

"Я змушу тебе відповідати за кожне слово в ринзі, засранець", – написав Іван.



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Попередній бій Редкач провів 26-го січня. У поєдинку за право битися з чемпіоном WBC Іван програв Денні Гарсії.