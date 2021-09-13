Усик кращий, ніж здається, – Ф'юрі різко змінив думку про українця та провів паралелі із собою

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі вкрай непослідовний у своїх висловлюваннях. Донедавна Тайсон скептично висловлювався про шанси Олександра Усика у важкій вазі. Тепер же Ф'юрі начебто змінив своє уявлення про українця.

Ф'юрі похвалив Усика

Тайсон заявив, що в попередніх двох боях Усика проти Дерека Чісори та Чазза Візерспуна він побачив "не так вже й багато". Ф'юрі припустив, що Олександр навмисно не показував свою справжню силу.

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Але потім я трохи подумав про це. Можливо, він не показує нам все, на що здатний. Можливо, він бавився із суперниками на кшталт Чісори й Візерспуна. Можливо, він не намагався перемогти в цих поєдинках належним чином,

– сказав чемпіон світу.

Тайсон додав, що українець спеціально виглядав погано в ринзі, щоб роздобути великий бій та показати своє справжнє обличчя.

"Багато бійців жахливо виглядали в поєдинках, щоб отримати великі бої. Потім вони користувалися нагодою і перемагали у великих поєдинках", – зазначив Ф'юрі.

Тайсон провів паралелі зі своїм ставлення до серйозних суперників і заявив, що Усик може потужно виступити у чемпіонському поєдинку.

Мене мучать підозри, що Усик кращий, ніж здається, що в ніч, коли він відчує необхідність добре виступити, він це зробить, як і я. Я можу видати жахливий бій з мішком, але коли я б'юся з кращими у світі, я користуюся ситуацією і проводжу з ними хороші поєдинки,

– резюмував боксер.

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