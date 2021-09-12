Джошуа: Мені кине виклик відмінний боксер

31-річний олімпійський чемпіон Лондона не погоджується, що ключовим у боксі є антропометричні дані. За словами Джошуа, він би не готувався ретельно до поєдинку, якби ключовими були фізичні дані.

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Багато хто говорить про габарити – великий гарний хлопець завжди перемагає хорошого маленького хлопця. Але якщо на рингу має значення тільки це, тоді чому я прокидаюся рано вранці і так старанно тренуюся? Для чого я сиджу в крижаній ванні?,
– сказав Джошуа.

Також Ентоні компліментарно висловився на адресу 34-річного Усика.

"Я знаю, що мені кине виклик відмінний боксер, який змушує мене працювати з пристрастю, щоб удосконалюватися і ставати кращим", – резюмував Ентоні.

Усик – Джошуа: деталі бою

  • Олександр Усик з 2019 року офіційно претендує на титул WBO. Українець провів два успішні бої у важкій вазі проти Чазза Візерспуна та Дерека Чісори.
  • Натомість Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу-молодшому на початку літа 2019 року і втратив титули. Ентоні зумів перемогти Руїса у реванші й повернув пояси.
  • Наприкінці 2020 року британець нокаутував Кубрата Пулєва й готувався влітку 2021 року зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
  • Та зустріч британців зірвалася й Джошуа 25 вересня в Лондоні битиметься з Усиком на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. На кону будуть всі пояси Джошуа.