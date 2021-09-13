Фьюри похвалил Усика

Тайсон заявил, что в предыдущих двух боях Усика против Дерека Чисоры и Чазза Уизерспуна он увидел "не так уж и много". Фьюри предположил, что Александр намеренно не показывал свою истинную силу.

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Но потом я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Возможно, он играл с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом,

– сказал чемпион мира.

Тайсон добавил, что украинец специально выглядел плохо на ринге, чтобы заполучить большой бой и показать свое истинное лицо.

"Многие бойцы ужасно выглядели в поединках, чтобы получить большие бои. Потом они пользовались случаем и побеждали в больших поединках", – отметил Фьюри.

Тайсон провел параллели со своим отношение к серьезным соперникам и заявил, что Усик может мощно выступить в чемпионском поединке.

Меня мучают подозрения, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать ужасный бой с мешком, но когда я дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь ситуацией и провожу с ними хорошие поединки,

– резюмировал боксер.

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