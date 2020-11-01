Російський боксер Мурат Гассієв повернувся на ринг, дебютувавши з перемоги у суперважкій вазі. Після поєдинку росіянин заявив, що хоче провести бій-реванш проти Олександра Усика.

Гассієв не проти взяти реванш за поразку, яку завдав йому Усик у 2018 році. Він відзначив, що їх бій привернув би неабияку увагу зі сторони боксерської спільноти та вболівальників, повідомляє FightNews.

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Хоче реваншу

"Я не знаю, вийшов вже Усик на ринг чи ні. Зараз, напевно, допінг треба здати. Якщо вийде, звичайно, із задоволенням подивлюся. Це буде дуже цікавий бій. Не можу назвати когось подразником. Ми – спортсмени. Ми хочемо з'ясувати, хто з нас сильніший, зустрічаємося один з одним. У мене до всіх суперників повага до бою, під час поєдинку і після", – заявив Мурат.

Як зізнався сам росіянин, він хоче провести бій-реванш проти Усика, але зараз їх шляхи з українцем розійшлись у боксі. У кожного боксера є заплановані поєдинки з пріоритетними кандидатами на поєдинок. Гассієв запевнив, якщо ж цей бій таки організують, то всі отримають від нього лише задоволення.

Усик – Гассієв: назад у минуле

Перший бій між боксерами відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський" в Москві (Росія). Поєдинок став фіналом першої боксерської суперсерії у важкій вазі.

На кону стояли одразу декілька чемпіонських поясів за WBC і WBO, які належали Усику, IBF і WBA super, які належали Гассієву, кубок Мохаммеда Алі, який став призом для переможця, а також вакантний титул абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі, чемпіона світу за версією журналу The Ring і титул спадкового чемпіона.

Бій тривав усі 12 раундів. За одноголосним рішенням суддів перемогу віддали Олександру Усику.