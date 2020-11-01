Ексчемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв (27-1, 20 КО) нарешті повернувся на ринг і дебютував в суперважкому дивізіоні. Перший за більш ніж два роки бій росіянин проводив у Сочі проти 43-річного албанського ветерана Нурі Сефера (41-10, 23 КО).

12-раундовий поєдинок на сочинській концертно-розважальному майданчику "WOW Arena" в рамках шоу "Столото. Фестиваль боксу" завершився нокаутом в першому раунді, пише 24 канал.

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Перша ж комбінація лівий хук-правий прямий уклала Сефері на настил рингу. Рефері був однозначний у своєму рішенні, завершивши поєдинок.

Мурат Гассієв – Нурі Сефері відео бою

Усик – Гассієв: що відомо про бій

Поєдинок між боксерами відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський" в Москві. Він став фіналом першої боксерської суперсерії у важкій вазі.

На кону стояли чемпіонські пояси за WBC і WBO, які належали Усику, IBF і WBA super, які належали Гассієву, кубок Мохаммеда Алі, який став призом переможцю, а також вакантний титул абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі, чемпіона світу за версією журналу The Ring і титул спадкового чемпіона.

Після 12 раундів одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув українець Олександр Усик.