Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео

Перед поєдинком Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у важкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Боксери зробили спільне фото.

Зустріч легенд

Усик прибув до Нью-Йорку, аби підтримати свого друга та кума Ломаченка. Ф'юрі приїхав, щоб привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Варте уваги Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Перед боєм Арума привітали з ювілеєм та подарували йому величезний торт у вигляді рукавички. Потім Тайсон вийшов на ринг та заспівав відому пісню "Happy Birthday".

Відео привітання

Після цього боксер підійшов до Арума, аби зробити спільне фото, а Усик склав їм компанію.

Відео зустрічі Усика та Ф'юрі

Боб Арум, який представляє інтереси Ф’юрі, раніше неодноразово заявляв про наміри організувати поєдинок двох чемпіонів світу.

Усик – Джошуа: що відомо

Усик і Ф'юрі провели по одному бою у 2021-му. Українець сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси.

Тайсон успішно захистив пояс WBC у третьому поєдинку проти американця Діонтея Уайлдера.

Бій між українцем та британцем міг відбутися, якби Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Усиком.

Та час на організацію об'єднавчого бою сплинув, а тому WBC оголосила про обов'язковий захист поясу Ф'юрі.

Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі рішенням суддів та виграв титул WBO Inter-Continental.