Усик та Ф'юрі зустрілися перед поєдинком Ломаченко – Коммі: відео
Джерело:Michael Benson
Перед поєдинком Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у важкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Боксери зробили спільне фото.
Зустріч легенд
Усик прибув до Нью-Йорку, аби підтримати свого друга та кума Ломаченка. Ф'юрі приїхав, щоб привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.
Варте уваги Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
Перед боєм Арума привітали з ювілеєм та подарували йому величезний торт у вигляді рукавички. Потім Тайсон вийшов на ринг та заспівав відому пісню "Happy Birthday".
Відео привітання
Після цього боксер підійшов до Арума, аби зробити спільне фото, а Усик склав їм компанію.
Відео зустрічі Усика та Ф'юрі
Боб Арум, який представляє інтереси Ф’юрі, раніше неодноразово заявляв про наміри організувати поєдинок двох чемпіонів світу.До слова. Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі рішенням суддів та виграв титул WBO Inter-Continental.
Усик – Джошуа: що відомо
- Усик і Ф'юрі провели по одному бою у 2021-му. Українець сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси.
- Тайсон успішно захистив пояс WBC у третьому поєдинку проти американця Діонтея Уайлдера.
- Бій між українцем та британцем міг відбутися, якби Ентоні Джошуа відмовився від реваншу з Усиком.
- Та час на організацію об'єднавчого бою сплинув, а тому WBC оголосила про обов'язковий захист поясу Ф'юрі.