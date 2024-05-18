Напередодні супершоу в Ер-Ріяді Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели офіційну процедуру зважування. Британський боксер виявився значно важчим за українця.

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Кличко: Усик – один із найкращих технарів у сучасному боксі

На думку багатьох експертів, саме завдяки антропометрії "Циганський король" матиме перевагу над Усиком. Однак з цим не погоджується Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу вважає, що український чемпіон значно технічніший за велетня Ф’юрі. Саме цей фактор може стати вирішальним у поєдинку.

"В надважкому дивізіоні та боксі в цілому розмір має значення. Ми знаємо, що різниця між двома опонентами велика, і ми знаємо, що Ф’юрі вищий, у нього більше розмах рук, але є інший шлях, як битися з таким сильним бійцем, як Ентоні Джошуа, і Усик вже показав це двічі.

З технікою ти можеш досягти чого тільки захочеш. Це не про силу, не про розмір, а про техніку. І я вірю, що Усик, мабуть, один із найкращих технарів у сучасному боксі. Я впевнений, що він зробить свою роботу завтра ввечері", – заявив Кличко.

До слова. Нагадаємо, що Володимир Кличко у 2015 році провів бій проти Тайсона Ф'юрі. Тоді здавалося, у британця немає шансів у поєдинку проти "Доктора Сталевий Молот". Однак "Циганський король" здобув сенсаційну перемогу завдяки одноголосному рішенню суддів. Усі чемпіонські титули Кличка опинилися у Ф'юрі.

Бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівській Аравії. Боксери отримають неймовірні гонорари за історичний поєдинок. Тайсон Ф'юрі частину зароблених коштів пожертвує на допомогу Україні.