Напередодні бою за абсолют Тайсон Ф'юрі несподівано змінив свою риторику стосовно Олександра Усика. Британець припинив хейтити українського чемпіона та розпочав розхвалювати його здібності.
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Ф'юрі на власні очі бачив спаринг Усика та Кличка
У пориві відвертості "Циганський король" навіть розповів про спаринг Усика з Володимиром Кличком. Британець нібито на власні очі бачив цей тренувальний бій та хто з нього вийшов переможцем.
"Усик більш рухливий, ніж Кличко. У нього краща робота ніг, він краще використовує кути. Одного разу я бачив, як вони спарингували, і Усик відбив йому голову.
Це було, коли Володимир збирався провести реванш зі мною, який так і не відбувся. Він спарингував з Усиком і той відбив йому голову", – розповів претендент на абсолютне чемпіонство.
Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. У контракті на бій передбачено реванш. Однак свій другий поєдинок боксери проведуть без поясу IBF, який забере асоціація.