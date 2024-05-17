У ніч з 18 на 19 травня відбудеться бій, який чекали 24 роки. Непереможені Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик посперечаються за звання абсолютного чемпіона світу, яким востаннє володів легендарний Леннокс Льюїс.
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Скільки коштів Ф'юрі віддасть Україні
Претенденти на абсолют отримають величезні кошти на свої банківські рахунки. За інформацією джерела, загальна сума призових становить 150 мільйонів доларів.
З цієї суми 70 відсотків отримає Тайсон Ф'юрі (105 мільйонів), а 30% – Олександр Усик (45 мільйонів). Згідно з пунктом контракту британець повинен пожертвувати Україні, яка веде війну проти Росії, 1 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,25 мільйона доларів).
Цікаво, що раніше повідомлялося про скромніші гонорари боксерів. Однак у попередніх підрахунках не враховувалися прибутки від трансляцій.
Усик – Ф'юрі: останні новини
- Нагадаємо, що бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді в рамках грандіозного боксерського шоу.
- Напередодні поєдинку боксери провели пресконференцію, на якій "Циганський король" влаштував клоунаду та відмовився дивитися на Усика під час битви поглядів.
- У п'ятницю боксери ще проведуть офіційну церемонію зважування перед "битвою століття".