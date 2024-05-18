Накануне супершоу в Эр-Рияде Тайсон Фьюри и Александр Усик провели официальную процедуру взвешивания. Британский боксер оказался значительно тяжелее украинца.

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Кличко: Усик – один из лучших технарей в современном боксе

По мнению многих экспертов, именно благодаря антропометрии "Цыганский король" будет иметь преимущество над Усиком. Однако с этим не согласен Владимир Кличко. Бывший чемпион мира считает, что украинский чемпион значительно техничнее великана Фьюри. Именно этот фактор может стать решающим в поединке.

"В супертяжелом дивизионе и боксе в целом размер имеет значение. Мы знаем, что разница между двумя оппонентами большая, и мы знаем, что Фьюри выше, у него больше размах рук, но есть другой путь, как драться с таким сильным бойцом, как Энтони Джошуа, и Усик уже показал это дважды.

С техникой ты можешь достичь чего только захочешь. Это не про силу, не про размер, а про технику. И я верю, что Усик, пожалуй, один из лучших технарей в современном боксе. Я уверен, что он сделает свою работу завтра вечером", – заявил Кличко.

К слову. Напомним, что Владимир Кличко в 2015 году провел бой против Тайсона Фьюри. Тогда казалось, у британца нет шансов в поединке против "Доктора Стальной Молот". Однако "Цыганский король" одержал сенсационную победу благодаря единогласному решению судей. Все чемпионские титулы Кличко оказались у Фьюри.

Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте Усик – Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии. Боксеры получат невероятные гонорары за исторический поединок. Тайсон Фьюри часть заработанных средств пожертвует на помощь Украине.