"Перемога починається з тренування": пророче фото Усика
25 січня 2024, 21:58Читать новость на русском
Олександр Усик за цілковитої таємності готується до найважливішого поєдинку у своїй кар'єрі. Лише іноді український боксер тішить своїх фанатів світлинами з тренувань.
Менш ніж місяць залишається до "Бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Підготовка до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу виходить на фінішну пряму.
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Тренувальний процес включає не лише фізичні вправи та спаринги. Не менш важливою є психологічна підготовка.
Олександр Усик у своєму інстаграмі опублікував фото, як святкуватиме вікторію у надважливому поєдинку.
"Перемога починається з тренування", – підписав світлину Усик.
Усик на тренуванні / instagram.com/usykaa
- Нагадаємо, що нещодавно з'явився новий постер до суперпоєдинку. Організатори мегафайту презентували боксерів в образі піратів Карибського моря.
- Також стало відомо, що переможець бою отримає особливий пояс, прикрашений золотом. На ньому красуватиметься надпис: "Абсолютний чемпіон суперважкої ваги".