У надважкій вазі абсолюта не було вже майже чверть століття. Останнім таке звання мав Леннокс Льюїс, проте це було ще в епоху трьох поясів.

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Унікальний пояс для переможця

Чотирма ж титулами абсолютний чемпіон у "королівській" ваговій категорії ще ніколи не володів. На честь такої події для переможця бою було виготовлено спеціальний пояс.

15 січня його презентував організатор вечорів боксу із серії "Riyadh Season" Туркі Аль аш-Шейх. Пояс буде прикрашений золотом і сріблом, а в центрі зображено напис "Undisputed Heawyweight Champion" (абсолютний чемпіон суперважкої ваги – 24 Канал).



Спеціальний пояс абсолютному чемпіону / фото з соцмереж Майкла Бенсона

Цікаво. Також під час презентації організатор дав зрозуміти, що хоче влаштувати бій між переможцем поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі й Ентоні Джошуа – Френсіс Нганну. Він може відбутися вже у 2024 році.