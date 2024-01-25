Менш ніж місяць залишається до "Бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Підготовка до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу виходить на фінішну пряму.

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Тренувальний процес включає не лише фізичні вправи та спаринги. Не менш важливою є психологічна підготовка.

Олександр Усик у своєму інстаграмі опублікував фото, як святкуватиме вікторію у надважливому поєдинку.

"Перемога починається з тренування", – підписав світлину Усик.

Усик на тренуванні / instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що нещодавно з'явився новий постер до суперпоєдинку. Організатори мегафайту презентували боксерів в образі піратів Карибського моря.

Також стало відомо, що переможець бою отримає особливий пояс, прикрашений золотом. На ньому красуватиметься надпис: "Абсолютний чемпіон суперважкої ваги".

Важливо. Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У контракті передбачений пункт про реванш.