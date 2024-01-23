Керівник головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх опублікував новий постер до поєдинку. Цього разу зірок боксу представили в образі морських піратів.
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Новий постер бою Усик – Ф'юрі
Тайсона Ф'юрі дизайнери зобразили в стилі британського пірата на прізвисько "Чорна борода". А от Олександру Усику довелося приміряти брутальний образ корсара.
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик піднімуть хвилю на найбільшій боксерській події в історії. Приєднуйтесь до нас на Kingdom Arena, щоб побачити епічний бій, де мужність зустрінеться з силою,
– підписав постер Туркі Аль аш-Шейх.
Новий постер до бою Ф'юрі та Усика / twitter.com/Turki_alalshikh
Нагадаємо, що раніше топ-боксерів хевівейту представили в образі ковбоїв з вестерну. Тож можна порівняти, яка роль їм більше пасує.
Ф'юрі та Усик в образі ковбоїв / twitter.com/Turki_alalshikh
- Нагадаємо, що поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Боксери зустрінуться на рингу в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- Переможець битви стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Крім того, переможець двобою стане володарем особливого поясу, який буде прикрашений золотом.
- У контракті на поєдинок також прописаний пункт про реванш.