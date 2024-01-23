Керівник головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх опублікував новий постер до поєдинку. Цього разу зірок боксу представили в образі морських піратів.

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Новий постер бою Усик – Ф'юрі

Тайсона Ф'юрі дизайнери зобразили в стилі британського пірата на прізвисько "Чорна борода". А от Олександру Усику довелося приміряти брутальний образ корсара.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик піднімуть хвилю на найбільшій боксерській події в історії. Приєднуйтесь до нас на Kingdom Arena, щоб побачити епічний бій, де мужність зустрінеться з силою,

– підписав постер Туркі Аль аш-Шейх.

Новий постер до бою Ф'юрі та Усика / twitter.com/Turki_alalshikh

Нагадаємо, що раніше топ-боксерів хевівейту представили в образі ковбоїв з вестерну. Тож можна порівняти, яка роль їм більше пасує.

Ф'юрі та Усик в образі ковбоїв / twitter.com/Turki_alalshikh