Менее месяца остается до "Боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Подготовка к поединку за звание абсолютного чемпиона мира выходит на финишную прямую.

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Тренировочный процесс включает не только физические упражнения и спарринги. Не менее важна психологическая подготовка.

Александр Усик в своем инстаграме опубликовал фото, как будет праздновать викторию в важнейшем поединке.

"Победа начинается с тренировки", – подписал фотографию Усик.

Усик на тренировке / instagram.com/usykaa