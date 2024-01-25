Менее месяца остается до "Боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Подготовка к поединку за звание абсолютного чемпиона мира выходит на финишную прямую.
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Тренировочный процесс включает не только физические упражнения и спарринги. Не менее важна психологическая подготовка.
Александр Усик в своем инстаграме опубликовал фото, как будет праздновать викторию в важнейшем поединке.
"Победа начинается с тренировки", – подписал фотографию Усик.
Усик на тренировке / instagram.com/usykaa
- Напомним, что недавно появился новый постер к суперпоединку. Организаторы мегафайта презентовали боксеров в образе пиратов Карибского моря.
- Также стало известно, что победитель боя получит особый пояс, украшенный золотом. На нем будет красоваться надпись: "Абсолютный чемпион супертяжелого веса".