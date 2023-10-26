Усик вилетів на зустріч з Ф'юрі: в Саудівській Аравії оголосять дату бою за абсолют

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді відбудеться бій чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та зірки ММА Френсіса Нганну. По завершенню цього цікавого поєдинку офіційно оголосять бій Усик – Ф'юрі.

Олександр Усик раніше пообіцяв відвідати бій в Саудівській Аравії між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Український боксер на власні очі планує подивитися на майбутнього суперника.

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Директор команди Усика Сергій Лапін поділився фото з аеропорту. Тож незабаром претенденти на абсолют в хевівейті зустрінуться в Саудівській Аравії.

На шляху до Ер-Ріяду,

– підписав публікацію Лапін.

Олександр Усик та Сергій Лапін вилетіли в Саудівську Аравію / instagram.com/serge_lapin