Олександр Усик раніше пообіцяв відвідати бій в Саудівській Аравії між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Український боксер на власні очі планує подивитися на майбутнього суперника.
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Директор команди Усика Сергій Лапін поділився фото з аеропорту. Тож незабаром претенденти на абсолют в хевівейті зустрінуться в Саудівській Аравії.
На шляху до Ер-Ріяду,
– підписав публікацію Лапін.
Олександр Усик та Сергій Лапін вилетіли в Саудівську Аравію / instagram.com/serge_lapin