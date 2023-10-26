Олександр Усик раніше пообіцяв відвідати бій в Саудівській Аравії між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Український боксер на власні очі планує подивитися на майбутнього суперника.

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Директор команди Усика Сергій Лапін поділився фото з аеропорту. Тож незабаром претенденти на абсолют в хевівейті зустрінуться в Саудівській Аравії.

На шляху до Ер-Ріяду,

– підписав публікацію Лапін.

Олександр Усик та Сергій Лапін вилетіли в Саудівську Аравію / instagram.com/serge_lapin

Раніше ми повідомляли, що оголошення бою Усик – Ф’юрі відбудеться одразу по завершенню поєдинку "Циганського короля" проти Нганну. Якщо британець не зазнає серйозних травм, то бій відбудеться вже 23 грудня цього року. У випадку форс-мажору мегафайт перенесуть на січень наступного року. Цікаво, що Усик розповідав, що на підготовку до бою йому потрібно 4 місяці.