Александр Усик ранее пообещал посетить бой в Саудовской Аравии между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Украинский боксер своими глазами планирует посмотреть на будущего соперника.
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Директор команды Усика Сергей Лапин поделился фото из аэропорта. Так что в скором времени претенденты на абсолют в хевивейте встретятся в Саудовской Аравии.
По пути в Эр-Рияд,
– подписал публикацию Лапин.
Александр Усик и Сергей Лапин вылетели в Саудовскую Аравию / instagram.com/serge_lapin