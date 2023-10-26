Настрій Тайсона Ф’юрі змінюється частіше, ніж вітер. "Жадібне пузо" може одночасно запросити до свого дома Олександра Усика, а за мить вилити на нього відро бруду.

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У Ф’юрі знову загострення

Чергову маячню про Усика "Циганський король" розповів під час інтерв’ю iFL TV. Балакучий Ф’юрі пригрозив українському чемпіону компроматом, який незабаром оприлюднить.

"Усик – сосиска. Забудьте про нього. Насправді він дрібний, брудний і слизький лох. У нас дещо на тебе є, маленька сосиска, і я дуже скоро це опублікую. Це не якісь його висловлювання. Усе набагато серйозніше. Він на якийсь час зникне безвісти, маленька сосиска.

Ми знаємо, що відбувається, але на хрін Усика. У будь-якому разі в нас бій із Френсісом Нганну, битва найкрутіших засранців на планеті. Я проти великого Френсіса", – заявив Ф’юрі.

Такими заявами "Циганський король" вкотре намагається психологічно тиснути на свого суперника. Нагадаємо, що раніше Ф’юрі звинувачував Усика у використанні допінгу. Ніби завдяки стероїдам українець переміг Джошуа в першому поєдинку. Схоже, що "Жадібне пузо" знову згадав свою стару пісню.

До слова. Вже 28 жовтня Тайсон Ф’юрі проведе 10-раундовий бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Цей виставковий поєдинок планує відвідати Олександр Усик. По завершенню мегафайту в Ер-Ріяді повинні оголосити дату бою Усик – Ф’юрі.