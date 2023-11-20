"Збираюся розквасити обличчя Алексу Красюку": Ф'юрі пригрозив промоутеру Усика

Епатажний Тайсон Ф'юрі вирішив залякати всю команду Олександра Усика. "Циганський" король не оминув своєю увагою промоутера українського чемпіона.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі своєю зухвалою поведінкою ледь не зірвав офіційне оголошення бою за абсолют, чим налаштував проти себе значну частину фанатів боксу. Проте це не зупиняє нахабного "Циганського короля".

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Ф'юрі не сподобалося обличчя Красюка

Ще під час спільної пресконференції британець робив кілька словесних випадів в сторону промоутера Олександра Красюка. Крім того, "Жадібне пузо" вирішив вчинити фізичну розправу над боксерським менеджером.

А мені більше й робити нічого, як битися. Я зараз тут насолоджуюся моментом, збираюся розквасити обличчя Алексу Красюку за хвилину. От і все,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі не вперше робить дивні заяви. Перед оголошенням поєдинку 35-річний боксер пообіцяв оприлюднити компромат проти Олександра Усика. Втім, наразі його слова виявилися пустим струсом повітря.

Нагадаємо, що Олександр Красюк віддав належне Тайсону Ф'юрі, який погодився підписати контракт на бій за абсолют. "Бій століття" відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.