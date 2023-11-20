Чемпион WBC Тайсон Фьюри своим дерзким поведением чуть не сорвал официальное объявление боя за абсолют, чем настроил против себя значительную часть фанатов бокса. Однако это не останавливает наглого "Цыганского короля".

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Фьюри не понравилось лицо Красюка

Еще во время совместной пресс-конференции британец делал несколько словесных выпадов в сторону промоутера Александра Красюка. Кроме того, "Жадное пузо" решил совершить физическую расправу над боксерским менеджером.

А мне больше и делать нечего, как драться. Я сейчас здесь наслаждаюсь моментом, собираюсь расквасить лицо Алексу Красюку через минуту. Вот и все,

– сказал Фьюри.

Отметим, что Фьюри не в первый раз делает странные заявления. Перед объявлением поединка 35-летний боксер пообещал обнародовать компромат против Александра Усика. Впрочем, пока его слова оказались пустым сотрясением воздуха.

Напомним, что Александр Красюк отдал должное Тайсону Фьюри, согласившегося подписать контракт на бой за абсолют. "Бой века" состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.