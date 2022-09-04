Українець Олександр Усик досяг великої перемоги на ринзі. Боксер вдруге поспіль здолав Ентоні Джошуа та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою

У боксерському середовищі тепер почали обговорювати можливий бій за абсолюта з Тайсоном Ф'юрі., адже саме він володіє поясом WBC. "Циганський король" одразу увімкнувся у медіабитву з Усиком.

Тайсон вже називав українця бомжем та су*кою. Тепер же боксер опустився до мемів. На своїй сторінці у твітері Ф'юрі опублікував фото, як він веде Усика до школи.

- Куди це ти мене ведеш?

- До школи, ти, крузервейт!



Колаж Ф'юрі з Усиком / твітер Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що Ф'юрі у квітні нокаутував Ділліана Уайта та захистив пояс WBC. Після цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але після бою Усика та Джошуа передумав.

Усик проти Ф'юрі: