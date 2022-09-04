Українець Олександр Усик досяг великої перемоги на ринзі. Боксер вдруге поспіль здолав Ентоні Джошуа та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою
У боксерському середовищі тепер почали обговорювати можливий бій за абсолюта з Тайсоном Ф'юрі., адже саме він володіє поясом WBC. "Циганський король" одразу увімкнувся у медіабитву з Усиком.
Тайсон вже називав українця бомжем та су*кою. Тепер же боксер опустився до мемів. На своїй сторінці у твітері Ф'юрі опублікував фото, як він веде Усика до школи.
- Куди це ти мене ведеш?
- До школи, ти, крузервейт!
Колаж Ф'юрі з Усиком / твітер Тайсона Ф'юрі
Нагадаємо, що Ф'юрі у квітні нокаутував Ділліана Уайта та захистив пояс WBC. Після цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але після бою Усика та Джошуа передумав.
Усик проти Ф'юрі:
- Усик переміг Джошуа у реванші та продовжує свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу. Однак спершу потрібно дочекатись остаточного рішення від Ф'юрі.
- Тайсон заговорив про шалені гонорари за своє повернення на ринг. "Циганський король" почав вимагати призовий фонд у 120 мільйонів доларів.
- Егіс Клімас підтверджував, що Ф'юрі згоден на бій з Усиком. Поєдинок може пройти в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. При цьому Тайсон вимагає проведення бою вже у грудні.
- Сам Усик не планує виходити на ринг у 2022 році. Боксер хоче залікувати старі травми та провести час з дітьми.