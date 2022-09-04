Украинец Александр Усик добился большой победы на ринге. Боксер второй раз подряд одолел Энтони Джошуа и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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В боксерской среде теперь начали обсуждать возможный бой за абсолюта с Тайсоном Фьюри, ведь именно он владеет поясом WBC. "Цыганский король" сразу включился в медиабитву с Усиком.

Тайсон уже называл украинца бомжом и сукой. Теперь же боксер опустился к мемам. На своей странице в твиттере Фьюри опубликовал фото, как он ведет Усика в школу.

– Куда это ты меня ведешь?

– В школу, ты, крузервейт!



Коллаж Фьюри с Усиком / твиттер Тайсона Фьюри

Напомним, что Фьюри в апреле нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBC. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры, но после боя Усика и Джошуа передумал.

Усик против Фьюри: