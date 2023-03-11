У Ф'юрі зриває дах: Тайсон жорстко облаяв Усика під час підготовки до бою

Англійський боксер на стримується у висловах на адресу українського чемпіона. "Циганськи король" вірить, що зможе відібрати у Олександра всі його чемпіонські пояси.

Вже зовсім скоро Олександр Усик має повернутись у ринг. Українець зійдеться із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. Але схоже, що укладення угоди вже на фінальній стадії.

Тайсон вже розпочав підготовку до поєдинку, при цьому не забуваючи кидатися брудними словами на адресу Усика. Англієць вкотре зняв відео, на якому вилаявся на адресу Олександра.

Щойно провів брутальне 15-раундове тренування з Джозефом Паркером та Джорджем Локхартом. Ми в залі тренуємось, щоб розбити Олександра с*чку Усика, кота зі діркою в зубах та маленького потворного виродка. Через шість тижнів ти залишишся в минулому, а я й далі буду "Циганським королем",

– заявив Ф'юрі.

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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі: