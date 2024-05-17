Ці слова вивели з себе Ф'юрі: що сказав Усик під час штовханини на фінальній дуелі поглядів
Джерело:DAZN
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик під час процедури зважування випромінював впевненість та спокій. Натомість Тайсон Ф'юрі був занадто знервованим та емоційним.
"Циганський король" у властивому йому стилі вирішив зірвати фінальну битву поглядів. Ф'юрі розпочав штовханину, яка ледь не переросла у бійку.
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Усик розкрив план на бій з Ф'юрі
Завдяки втручанню охоронців боксерів розборонили. Однак такі ексцентричні дії Тайсона не подіяли на Усика.
Під час інтерв'ю Олександр розповів, що сказав супернику, який не міг заспокоїтися.
Що я сказав Тайсон під час дуелі поглядів? Не будь наляканим. Завтра я не залишу тебе на самоті. Як я залишаюся спокійним? Це мій план. Якщо я нервуватиму, то не зможу перемогти. Фанати, я люблю вас. Побачимося завтра,
– сказав Усик.
Головне про бій Усик – Ф'юрі
- Останні приготування до супершоу в Ер-Ріяді завершилися. Боксери провели офіційну процедуру зважування. Вага Усика виявилася найбільшою за всю його кар'єру – 105,9 кілограма.
- "Циганський король" був важчим за українця на 12,9 кілограма.
- Напередодні поєдинку з'ясувалося, що Ф'юрі пожертвує частину свого фантастичного гонорару на допомогу Україні, яка протистоїть Росії.
- Мегафайт за всі титули хевівейту відбудеться в ніч з 18 на 19 травня. Вихід боксерів на ринг очікується приблизно о 0:30.
- Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу.