"Циганський король" у властивому йому стилі вирішив зірвати фінальну битву поглядів. Ф'юрі розпочав штовханину, яка ледь не переросла у бійку.

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Усик розкрив план на бій з Ф'юрі

Завдяки втручанню охоронців боксерів розборонили. Однак такі ексцентричні дії Тайсона не подіяли на Усика.

Під час інтерв'ю Олександр розповів, що сказав супернику, який не міг заспокоїтися.

Що я сказав Тайсон під час дуелі поглядів? Не будь наляканим. Завтра я не залишу тебе на самоті. Як я залишаюся спокійним? Це мій план. Якщо я нервуватиму, то не зможу перемогти. Фанати, я люблю вас. Побачимося завтра,

– сказав Усик.

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