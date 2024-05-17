У п'ятницю, 17 травня, в столиці Саудівської Аравії відбулася офіційна процедура зважування та фінальна битва поглядів. Вже завтра непереможені чемпіони Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть на ринг, пише 24 Канал.

Читайте також Шляхетний вчинок британського чемпіона: Ф'юрі пожертвує частину гонорару Україні

База від українського чемпіона

Цей поєдинок викликав величезний ажіотаж у світової спільноти. До честі Олександра Усика він не забуває доносити важливі меседжі про війну в Україні.

Зокрема на процедуру зважування Усик прибув у яскравій вишиванці, на якій був портрет українського військового Олександра Мацієвського і рядки вірша, які присвятив йому наш чемпіон.

Усик прибув у вишиванці з портретом Героя України: дивіться відео

Подвиг Олександра Мацієвського

Нагадаємо, що Олександр Мацієвський був солдатом Збройних сил України. У складі свого підрозділу він боронив Батьківщину від загарбників.

Наприкінці грудня 2022 року він потрапив у полон до окупантів. Тривалий час була невідомою його доля. Згодом у мережі з'явилося відео страти українського військового. Останніми словами Героя було гасло: "Слава Україні".

Олександр Усик присвятив воїну наступні рядки: