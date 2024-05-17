“Цыганский король” в свойственном ему стиле решил сорвать финальную битву взглядов. Фьюри начал потасовку, которая едва не переросла в драку.
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Усик раскрыл план на бой с Фьюри
Благодаря вмешательству охранников боксеров разняли. Однако такие эксцентричные действия Тайсона не подействовали на Усика.
Во время интервью Александр рассказал, что сказал сопернику, который не мог успокоиться.
Что я сказал Тайсону во время дуэли взглядов? Не будь напуганным. Завтра я не оставлю тебя в одиночестве. Как я остаюсь спокойным? Это мой план. Если я буду нервничать, я не смогу победить. Фанаты, я люблю вас. Увидимся завтра,
– сказал Усик.
Главное о бое Усик – Фьюри
- Последние приготовления к супершоу в Эр-Рияде завершились. Боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Вес Усика оказался самым большим за всю его карьеру – 105,9 килограмма.
- "Цыганский король" был тяжелее украинца на 12,9 килограмма.
- Накануне поединка выяснилось, что Фьюри пожертвует часть своего фантастического гонорара на помощь Украине, которая противостоит России.
- Мегафайт за все титулы хевивейта состоится в ночь с 18 на 19 мая. Выход боксеров на ринг ожидается примерно в 0:30.
- Победитель поединка Усик – Фьюри станет абсолютным чемпионом мира.