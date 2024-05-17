“Цыганский король” в свойственном ему стиле решил сорвать финальную битву взглядов. Фьюри начал потасовку, которая едва не переросла в драку.

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Усик раскрыл план на бой с Фьюри

Благодаря вмешательству охранников боксеров разняли. Однако такие эксцентричные действия Тайсона не подействовали на Усика.

Во время интервью Александр рассказал, что сказал сопернику, который не мог успокоиться.

Что я сказал Тайсону во время дуэли взглядов? Не будь напуганным. Завтра я не оставлю тебя в одиночестве. Как я остаюсь спокойным? Это мой план. Если я буду нервничать, я не смогу победить. Фанаты, я люблю вас. Увидимся завтра,

– сказал Усик.

Главное о бое Усик – Фьюри