Промоутер Ентоні Джошуа також не втримався та теж поділився думками щодо бою. Едді Хірн назвав переможця бою.

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Хто переможе в бою Усик – Ф'юрі на думку промоутера Джошуа

Зокрема фахівець вважає, що перемогу здобуде британський боксер.

Думаю, Ф’юрі переможе. Все опирається на той виступ проти Нганну. Або Тайсон тоді просто не поставився серйозно, або він на спаді – у такому разі матиме тяжкий поєдинок з Усиком,

– зазначив Хірн.

Він переконаний, що Тайсон буде дуже великим опонентом у цьому бою. Однак все залежить від його підготовки.

"Якщо він повністю сконцентрований та тренується належним чином – очікую, що він буде саме таким. Але не можна списувати Усика.

Це надзвичайний бій у важкій вазі. Ще один гігантський поєдинок у Саудівській Аравії, чудовий для дивізіону та всього боксу, бо ми побачимо протистояння за право бути абсолютом", – додав промоутер.

Цікаво. Сам же Джошуа планує зустрітися з переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі. Про це заявив його промоутер.

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