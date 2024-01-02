Як повідомив Едді Хірн, їхня мета влаштувати Ей Джею бій з переможцем бою Усик – Ф’юрі. Також промоутер заявив, що в них поєдинки з іншими зірковими боксерами.

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З ким може бути наступний бій Джошуа

"Зараз у нас є три бої, які обговорюються, оскільки всі вони великі. І це не стосується поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

До березня наша мета, як ми це й обговорювали, – провести бій з переможцем бою Ф’юрі проти Усика. Це все, що ми хочемо зробити", – заявив промоутер.

Також він виокремив інші ймовірні поєдинки.

"Очевидно, що є бій проти Хрговича за титул чемпіона світу у важкій вазі. Є бій проти Френсіса Нганну, який був би абсолютно колосальним.

Є також поєдинки проти інших надважковаговиків. Можливо, також бій проти Чжана Чжилея з Queensbury", – сказав Хірн.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа