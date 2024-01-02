Як повідомив Едді Хірн, їхня мета влаштувати Ей Джею бій з переможцем бою Усик – Ф’юрі. Також промоутер заявив, що в них поєдинки з іншими зірковими боксерами.
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З ким може бути наступний бій Джошуа
"Зараз у нас є три бої, які обговорюються, оскільки всі вони великі. І це не стосується поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
До березня наша мета, як ми це й обговорювали, – провести бій з переможцем бою Ф’юрі проти Усика. Це все, що ми хочемо зробити", – заявив промоутер.
Також він виокремив інші ймовірні поєдинки.
"Очевидно, що є бій проти Хрговича за титул чемпіона світу у важкій вазі. Є бій проти Френсіса Нганну, який був би абсолютно колосальним.
Є також поєдинки проти інших надважковаговиків. Можливо, також бій проти Чжана Чжилея з Queensbury", – сказав Хірн.
Коли відбудеться бій Усик – Джошуа
- Вже наступного місяця, 17 лютого, Олександр Усик вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать Усику, а також титул WBC Ф'юрі.
- Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться у Ріяді, Саудівська Аравія.
- Також допускається реванш, але за однієї умови – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок, лише в такому випадку буде сенс проводити реванш.