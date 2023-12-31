У жовтні 2023 року непереможений велетень Тайсон Ф'юрі ледь не зазнав поразки від дебютанта боксерського рингу Френсіса Нганну. Щоб не повторити помилок, до бою за абсолютне чемпіонство "Жадібне пузо" готуватиметься з усією серйозністю.

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У неділю, 31 грудня, Тайсон Ф'юрі прилетів до Саудівської Аравії. Відео з прибуттям пафосного британця опублікував саудівський міністр та голова управління у справах розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Шлях до абсолютного чемпіонства,

– зухвало підписав ролик "Циганський король".

Відео прибуття Тайсона Ф'юрі до Саудівської Аравії

В очікування "Бою століття"