Промоутер Энтони Джошуа тоже не удержался и тоже поделился мыслями по поводу боя. Эдди Хирн назвал победителя сражения.

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Кто победит в бою Усик – Фьюри по мнению промоутера Джошуа

В частности, специалист считает, что победу одержит британский боксер.

Думаю, Фьюри победит. Все опирается на то выступление против Нганна. Либо Тайсон тогда просто не отнесся серьезно, либо он на спаде – в таком случае будет тяжелый поединок с Усиком,

– отметил Хирн.

Он уверен, что Тайсон будет очень большим оппонентом в этом бою. Однако все зависит от его подготовки.

"Если он полностью сконцентрирован и тренируется должным образом – ожидаю, что он будет именно таким. Но нельзя списывать Усика".

Это чрезвычайное сражение в тяжелом весе. Еще один гигантский поединок в Саудовской Аравии, отличный для дивизиона и всего бокса, потому что мы увидим противостояние за право быть абсолютом», – добавил промоутер.

Любопытно. Сам же Джошуа планирует встретиться с победителем поединка Усик – Фьюри. Об этом заявил его промоутер.

Усик – Фьюри: главное