Бій Усик – Ф'юрі відбудеться: Арум розповів, коли чекати мегафайт та застеріг українця
Джерело:Boxing News
Вболівальників боксу очікує другий сезон перемовин щодо організації бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Принаймні це випливає зі слів промоутера Боба Арума.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в наступному році. Такої думки дотримується промоутер Боб Арум.
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Все залежить від бою з Дюбуа
За словами голови компанії Top Rank, "Бій століття" можна очікувати в лютому наступного року. Проте є одна умова, яку повинен виконати український чемпіон.
"Я вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.
Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", – сказав Арум.
- Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі міг відбутися вже наприкінці квітня 2023 року. Проте надмірні фінансові запити "Циганського короля" зірвали перемовини.
- Очікується, що бій організують в Саудівській Аравії. Учасники мегафайту отримають космічні гонорари за цей поєдинок.
- Попередньо бій мав відбутися в рамках супертурніру чотирьох топ-боксерів. Проте наразі чітких домовленостей не існує.