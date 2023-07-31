Бій Усик – Ф'юрі відбудеться: Арум розповів, коли чекати мегафайт та застеріг українця

Вболівальників боксу очікує другий сезон перемовин щодо організації бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Принаймні це випливає зі слів промоутера Боба Арума.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в наступному році. Такої думки дотримується промоутер Боб Арум.

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Все залежить від бою з Дюбуа

За словами голови компанії Top Rank, "Бій століття" можна очікувати в лютому наступного року. Проте є одна умова, яку повинен виконати український чемпіон.

"Я вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.

Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", – сказав Арум.