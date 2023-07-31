Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в наступному році. Такої думки дотримується промоутер Боб Арум.

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Все залежить від бою з Дюбуа

За словами голови компанії Top Rank, "Бій століття" можна очікувати в лютому наступного року. Проте є одна умова, яку повинен виконати український чемпіон.

"Я вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.

Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", – сказав Арум.