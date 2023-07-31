Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в наступному році. Такої думки дотримується промоутер Боб Арум.
Читайте також Американський боксер назвав Ф'юрі клоуном та заявив, що Усик скоро піде на пенсію
Все залежить від бою з Дюбуа
За словами голови компанії Top Rank, "Бій століття" можна очікувати в лютому наступного року. Проте є одна умова, яку повинен виконати український чемпіон.
"Я вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього поєдинку.
Але Усика не чекає легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Тож побачимо", – сказав Арум.
- Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі міг відбутися вже наприкінці квітня 2023 року. Проте надмірні фінансові запити "Циганського короля" зірвали перемовини.
- Очікується, що бій організують в Саудівській Аравії. Учасники мегафайту отримають космічні гонорари за цей поєдинок.
- Попередньо бій мав відбутися в рамках супертурніру чотирьох топ-боксерів. Проте наразі чітких домовленостей не існує.