Американець поділився думками про чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО). Він з повагою ставиться до українця та вважає, що зовсім скоро наш чемпіон піде зі спорту та зосередиться на більш важливих справах.

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Суцільна повага до Усика та зневага до Ф'юрі

Боксер припустив, що, можливо, подальша діяльність Усика буде пов'язана із політикою.

Я думаю, що Усик скоро завершить кар’єру. Це просто моя думка. У нього багато чого відбувається в його країні, у його власному світі. Усик – дуже релігійна людина, він багато чого досяг. Він однозначно був відмінним амбасадором для своєї країни. Він до певної міри на одному шляху з братами Кличками, з Віталієм. Тому я думаю, що для Усика та його країни буде корисно, якщо він щось зробить у цій сфері. Я вважаю, що він на це заслуговує,

– сказав Гантер.

Також американець розніс Тайсона Ф'юрі. Він не підбирав слів щодо британця та вважає його проблемою для боксу, при цьому похвалив менеджерів Френсіса Нганну, які організували своєму бійцю бій проти володаря титулу WBC у надважкій вазі:

"Ці чуваки не хочуть битися. Вони лише хочуть робити щось інше. Вони хочуть слави. Вони хочуть якихось виправдань. Більшість із них таке робить. Загалом, це погана річ для боксу. Я знімаю капелюх перед Френсісом Нганну та його командою за те, що зробили цей бій реальністю, скористалися можливістю. Тому що ми, по суті, маємо клоуна, у якого є титул. Це плачевна ситуація".

На думку Гантера, Ф'юрі не погоджується на бій проти українця тому що розуміє, що Усик може відібрати славу у британця, забравши останній титул, яким не володіє. А швидкість та технічна майстерність Олександра могла би стати вирішальним фактором у битві з "Жадібним пузом".

Ці супертяжі настільки м’якотілі в наші дні. Їхні серця розбиті, вони емоційні, їх его надто зайняте іншим. Вони не можуть мати справу з реальністю. У них велика голова і вони думають, що можуть щось зробити, а насправді зовсім не так. Ось чому я вважаю Тайсон Ф’юрі пішов від бою проти Усика. Ми знаємо, що Усик справді є серйозним конкурентом. Він задасть Тайсону Ф’юрі проблем, це навіть не секрет, особливо зараз. Якби він хоча б бився з гідним бійцем. Ти ж кажеш, що ти найкращий, що ти конкурент для інших, зроби речі для боксерської спільноти. Це все просто погано. Я вважаю це егоїстичним кроком,

– сказав Гантер.

Зазначимо. Свій наступний бій Олександр Усик проведе 26 серпня проти Даніеля Дюбуа.