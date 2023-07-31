Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в следующем году. Такого мнения придерживается промоутер Боб Арум.

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Все зависит от боя с Дюбуа

По словам главы компании Top Rank, "Бой века" можно ожидать в феврале следующего года. Однако есть одно условие, которое должен выполнить украинский чемпион.

"Я считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого поединка.

Но Усику не ожидает легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что увидим", – сказал Арум.