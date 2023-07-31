Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в следующем году. Такого мнения придерживается промоутер Боб Арум.
Читайте также Американский боксер назвал Фьюри клоуном и заявил, что Усик скоро уйдет на пенсию.
Все зависит от боя с Дюбуа
По словам главы компании Top Rank, "Бой века" можно ожидать в феврале следующего года. Однако есть одно условие, которое должен выполнить украинский чемпион.
"Я считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого поединка.
Но Усику не ожидает легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что увидим", – сказал Арум.
- Напомним, что бой Усик – Фьюри мог состояться уже в конце апреля 2023 года. Однако чрезмерные финансовые запросы "Цыганского короля" сорвали переговоры.
- Ожидается, что бой организуют в Саудовской Аравии. Участники мегафайта получат космические гонорары за этот поединок.
- Предварительно бой должен был состояться в рамках супертурнира четырех топ-боксеров. Однако пока четких договоренностей не существует.