Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джо Джойс про бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий британський боксер Джо Джойс. За його словами, шанси на перемогу мають обидві зірки хевівейту.

"Я виберу Ф’юрі. Мені подобається Тайсон. Він теж з Великої Британії, і в нього перевага у зрості та розмаху рук. Це дуже близький бій, тому що Усик – дуже, дуже хитрий боєць. У нього чудовий боксерський мозок, швидкість, витривалість, і він добре вивчає своїх супротивників.

У нього буде чудовий план на гру, це буде поєдинок найкращого проти найкращого. Я вважаю, що це близький бій. Ми думаємо про це перед тим, як подивитися, і я думаю, що Ф’юрі зможе підняти планку, як він це зробив проти Кличка, я думаю, що це може статися", – сказав Джойс.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.