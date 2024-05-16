Вони вже прибули у столицю Саудівської Аравії, де відбудеться історичний бій. Наразі майбутні суперники беруть участь в офіційних заходах медіатижня, кульмінацією якого стане битва на "Kingdom Arena".

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Форман вірить у перемогу Усика

Боксерська спільнота знаходиться в очікуванні цієї події. Свої прогнози щодо переможця роблять всі, хто дотичний до цього виду спорту.

Осторонь не залишився й легендарний Джордж Форман. Колишній американський боксер поділився думкою про майбутній бій та дав важливу пораду Олександру Усику.

Багато років тому, коли я бився з Мохаммедом Алі, міг виграти кожен раунд, але в мене в голові була думка: "Я нокаутую цього хлопця, якого ще ніколи не нокаутували". У цьому-то й проблема: не варто намагатися нокаутувати того, хто жодного разу не був у нокауті,

– заявив Форман.

75-річний ексчемпіон вважає, що Усик має тримати в голові думку про це та систематично здобувати перемогу за очками протягом раундів. Саме такий шлях має привести українця до перемоги, адже він є міцним бійцем і здатний витримати удари свого суперника:

"Просто повертайся в кут, сідай, випий трохи води, отримай підбадьорливу промову та вигравай раунд за раундом. Він може це. Якщо Усик розумний, то він має виграти перший раунд, потім другий і так далі. Він може віддати четвертий раунд, але потім має забрати наступний.

Усик має бути налаштований на перемогу за очками. Він міцний боєць, він зможе витримати удари Ф'юрі. Якщо судді не куплені, то Усик має перемогти. Усик психологічно сильний. Це головна його перевага над Ф'юрі. Він нічим не виділяється на тлі Ф'юрі, крім свого характеру".

Також легендарний боксер висловився щодо Тайсона Ф'юрі. Він повідомив, що вболіватиме за британця, фанатом, якого є, але ці почуття до "Циганського короля" не впливають на прогноз.

Тайсон Ф'юрі? Він бився з Володимиром Кличком до переможного кінця. І саме так потрібно битися з Усиком. Це захоплюючий поєдинок. Я, звичайно, вболіваю за Тайсона Ф'юрі, тому що він зіграв важливу роль у боксі. Я його фанат. Але я не дозволю емоціям впливати на прогноз. Я б хотів, щоб він залишився в боксі та провів ще пару боїв,

– сказав Форман.

Нагадаємо, що, за умовами контракту, між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться також реванш. Він запланований на середину жовтня, але на кону стоятиме вже не чотири, а три чемпіонські пояси.

Чим відомий Джордж Форман