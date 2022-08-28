Менеджер Усика розповів, коли може відбутися бій проти Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі готовий відкласти свою пенсію заради поєдинку проти Олександра Усика. Найближчим часом британець має виступити з офіційною заявою.

"Усик має перемогти Ф’юрі"

Егіс Клімас, менеджер непереможного українського боксера, поділився думками щодо можливої зустрічі Олександра з "Циганським королем". Він навіть не сумнівається у перемозі Усика.

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Усик має перемогти Ф’юрі. Так само як ми зробили це в бою з Джошуа. Ми хочемо влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі наприкінці цього або на початку наступного року на Близькому Сході,

– сказав менеджер.

Тайсон повертається на ринг заради бою з Усиком