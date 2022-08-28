"Усик должен победить Фьюри"

Эгис Климас, менеджер непобедимого украинского боксера, поделился мнениями о возможной встрече Александра с "Цыганским королем". Он даже не сомневается в победе Усика.

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Усик должен победить Фьюри. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы хотим устроить бой с Тайсоном Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке,

– сказал менеджер.

Тайсон возвращается на ринг ради боя с Усиком