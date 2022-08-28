"Усик должен победить Фьюри"

Эгис Климас, менеджер непобедимого украинского боксера, поделился мнениями о возможной встрече Александра с "Цыганским королем". Он даже не сомневается в победе Усика.

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Усик должен победить Фьюри. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы хотим устроить бой с Тайсоном Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке,
– сказал менеджер.

Тайсон возвращается на ринг ради боя с Усиком

  • После победы над Энтони Джошуа Александр Усик бросил вызов Тайсону Фьюри, тот мгновенно отреагировал.
  • Тайсон Фьюри уже дважды объявлял об окончании своей карьеры. Сначала – перед поединком, а потом – после того, как ненадолго объявил о своем возвращении в августе.
  • По информации СМИ, Тайсон из-за своих промоутеров сообщил WBC, что все же решил продолжать выступления в боксе. Однако боксерская организация отложила официальное объявление об этом решении до 2 сентября.
  • Дело в том, что у "Цыганского короля" погиб двоюродный брат.
  • Тренер Тайсона уверен, что его подопечный с легкостью мог бы перебоксировать как Усика, так и Джошуа.