"Усик має перемогти Ф’юрі"
Егіс Клімас, менеджер непереможного українського боксера, поділився думками щодо можливої зустрічі Олександра з "Циганським королем". Він навіть не сумнівається у перемозі Усика.
Читайте також Ф’юрі може перемогти Усика та Джошуа протягом одного вечора боксу, – тренер Тайсона
Усик має перемогти Ф’юрі. Так само як ми зробили це в бою з Джошуа. Ми хочемо влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі наприкінці цього або на початку наступного року на Близькому Сході,
– сказав менеджер.
Тайсон повертається на ринг заради бою з Усиком
- Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик кинув виклик Тайсону Ф'юрі, той миттєво відреагував.
- Тайсон Ф'юрі вже двічі оголошував про закінчення своєї кар'єри. Спочатку – перед поєдинком, а згодом – після того, як ненадовго оголосив про своє повернення у серпні.
- За інформацією ЗМІ, Тайсон через своїх промоутерів повідомив WBC, що все ж вирішив продовжувати виступи у боксі. Однак боксерська організація відклала офіційне оголошення про це рішення до 2 вересня.
- Річ у тім, що у "Циганського короля" загинув двоюрідний брат.
- Тренер Тайсона впевнений, що його підопічний з легкістю міг би перебоксувати як і Усика, так і Джошуа.