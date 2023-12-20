Раніше кривдив українця: з ким готується Ф'юрі до "бою століття" проти Усика

Тайсон Ф'юрі, як і Олександр Усик, готується до поєдинку за абсолют. Британець привідкрив прізвище одного зі своїх спаринг-партнерів.

Відомий журналіст Майкл Бенсон опублікував світлину, на якій Тайсон Ф'юрі позує з одним зі своїх спаринг-партнерів. На фото видно, що одним із боксерів, які допомагають "Циганському король" готуватись у тренувальному таборі до бою за абсолют проти Олександра Усика, є Мозес Ітаума.

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Хто допомагає Ф'юрі у тренувальному таборі

Помічнику британця лише 18 років. У такому юному віці боксер вже носить статус непереможного. Адже за його спиною вже 7 успішних поєдинків на професійному ринзі. Цікаво, що одна із цих звитяг була здобула у бою проти українця Костянтина Довбищенка.

Відзначимо, що Ф'юрі перед початком тренувального табору набрався сил під час відпочинку із сім'єю в Саудівській Аравії, де й відбудеться двобій проти Усика.

У боксерів ще є достатньо часу, аби якнайкраще підготуватись до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Адже їх зустріч на одному ринзі запланована на 17 лютого нового 2024-го року.

Команди обидвох боксерів ставлять на перемогу своїх бійців. А об'єктивні люди зі світу боксу розділились на два табори. Одні вже віддають перемогу Усика, а інші – Ф'юрі, який володіє поясом WBC, якого бракує українцю для статусу абсолютного чемпіона планети.

Раніше у команді українського чемпіона запевняли, що буде доволі складно знайти спаринг-партнерів для Усика, який буде максимально схожим до параметрів "Циганського короля".

У контракті бою Усик – Ф'юрі прописаний реванш . Тому прихильники боксу побачать не один довгоочікуваний поєдинок, а аж два. Українець вже заявляв , якщо перемога у першій зустрічі буде за ним, то він не буде перешкоджати організації реваншу. Олександр готовий двічі побитись із британцем.

Ймовірно, що після цієї зустрічі Усик ще й дебютує у професійному футболі. В Олександра є контракт із житомирським Поліссям, який у сезоні-2023/2024 дебютував в УПЛ.