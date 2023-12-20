Одним із таких атлетів, які не побоялись подивитись в обличчя ворогу був Олександр Усик. Війна прямо доторкнулась до його родини та сімейного будинку у Ворзелі, де побували окупанти. Натомість чемпіон світу з боксу вступив до лав територіально оборони Київської області.

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Усик не втік, а стояв зі зброєю у руках

Лише після вмовлянь військових Усик повернувся на ринг. Тепер ще й Олександр може похизуватись не лише перемогами у боксі, а й професійним контрактом із житомирським Поліссям.

Президент дебютанта УПЛ Геннадій Буткевич пригадав перші дні повномасштабного вторгнення та розповів, як із близькими друзями були готові захищати рідний край. Тут власник футбольного клубу заговорив про Усика, який тримався, як справжній чоловік.

Саша Усик, великий спортсмен, одягнув бронік і взяв автомат. Не втік нікуди, а поруч зі мною, з моїми бізнес-партнерами, з нашими пацанами з охорони, з числа співробітників, стояв зі зброєю. Звісно, це було страшне потрясіння. Ворог стояв під Києвом. Я взагалі був впевнений, що ось-ось ми вступимо в бій, от особисто ми тут у Київській області, з іншої сторони від Ірпеня, Бучі, Бородянки,

– відповів Буткевич.

Відзначимо, що Усик, попри повернення у ринг, де зараз готується до бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі, продовжує допомагати Україні та армії. Олександр відвідує поранених захисників у госпіталях, їздить на бойові позиції, які неабияк надихають українських військових.

Нагадаємо, що 17 лютого 2024 року Усик спробує стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Бій проти "Циганського короля" відбудеться у Саудівській Аравії. Не виключено, що після цього бою українець дебютує в УПЛ у футболці житомирського Полісся.

До слова. На зимове міжсезоння Полісся пішло на третьому місці, набравши 32 очки у 17-ти турах. Дебютант УПЛ поступається лише двома балами лідеру сезону Кривбасу та другому Дніпру-1, які мають рівну кількість пунктів (по 34 очки).