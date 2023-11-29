"Бій століття" відбудеться у Саудівській Аравії, а поки боксери підігрівають інтерес до їх поєдинку. Для звання абсолюта Олександру Усику бракує лише одного пояса WBC, яким якраз володіє "Циганський король".

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Клімас: Я не сумніваюся, що Олександр переможе

Менеджер українця Егіс Клімас назвав проблему, з якою може зіткнутись команд українського чемпіона світу через стиль ведення боксу його майбутнього суперника.

Представник Усика розповів, за рахунок чого "Жадібне пузо" перемагає своїх суперників та заговорив про непростий бій для Олександра.

"Ми довго-довго працювали над тим, щоб отримати цей бій, і нарешті нам це вдалося. Однозначно, це буде непростий поєдинок. Мабуть, це буде найважчий бій у кар’єрі Олександра. Він впевнений у собі, але водночас він добре знає, що попереду буде багато роботи. Він працьовитий, хороший спортсмен і дуже гарний боєць", – сказав менеджер Усика.

Буде нелегко знайти спаринг-партнерів, тому що Тайсон Ф’юрі дуже високий, з великою дистанцією, у нього дуже незграбний стиль і він важкий, тому це буде найбільшим викликом. Але я не сумніваюся, що Олександр переможе. Факторами будуть його робота ніг, його інтелект, його боксерський IQ. Я б навіть не сказав, що у Ф’юрі є велика сила. У нього велика вага і він спирається на бійців. Ось як він їх перемагає. Але перемогти Олександра буде непросто,

– заявив Клімас.

Із цим твердження точно б не погодився Ф'юрі та його команда. Тайсон та його батько постійно видають одіозні заяви, у яких йде мова виключно про перемогу над Усиком. Британець навіть не припускає думки, що може пограти українському опоненту.

Нагадаємо, що у контракті бою є опція реваншу, яка дозволить переможеному у першому поєдинку отримати ще один шанс. Олександр вже заявляв, якщо у першому бою здобуде перемогу, то дасть можливість Ф'юрі взяти у нього реванш.